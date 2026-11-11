Nhận định Newcastle vs Arsenal 00h30 ngày 22/11/2026

Newcastle vs Arsenal gặp nhau lúc 00h30 ngày 22/11/2026, St James’ Park thử thách Pháo thủ. Khám phá cuộc chiến trung tuyến và dự báo đội giành 3 điểm.

Trận đấu Newcastle vs Arsenal tại vòng 11 Ngoại hạng Anh 2026/27 hứa hẹn mang đến màn so tài hấp dẫn giữa hai đội bóng có phong độ trái ngược.

Newcastle đang gặp khó khăn trong việc duy trì sự ổn định, trong khi Arsenal thể hiện sức mạnh với vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Dù phải thi đấu trên sân khách, Pháo thủ vẫn được đánh giá cao hơn nhờ khả năng kiểm soát thế trận và hệ thống phòng ngự chắc chắn.

Tổng quan trận đấu Newcastle vs Arsenal

Cuộc đối đầu Newcastle vs Arsenal được tổ chức trên sân St James’ Park, thuộc vòng 11 Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27. Đây là trận đấu quan trọng đối với cả hai đội trong cuộc đua giành những vị trí thuận lợi.

Trước vòng đấu, Newcastle đứng thứ 12 với 12 điểm sau 10 trận. Trong khi đó, Arsenal dẫn đầu bảng xếp hạng với 27 điểm, tạo khoảng cách năm điểm so với đội xếp thứ hai Brighton.

Phong độ đội nhà Newcastle

Newcastle đang trải qua giai đoạn khó khăn khi chỉ giành một chiến thắng trong năm trận gần nhất trên mọi đấu trường. Đội bóng ghi năm bàn nhưng để thủng lưới sáu lần trong khoảng thời gian này.

Tại Ngoại hạng Anh, Newcastle vừa hòa Fulham 1-1 ngày 7/11 và thất bại 0-1 trước Everton ngày 2/11. Trước đó, họ đánh bại Crystal Palace 2-0 nhưng cũng để thua Aston Villa 0-1.

Những kết quả trên cho thấy Newcastle chưa duy trì được sự ổn định trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Đặc biệt, khả năng tận dụng cơ hội đang là vấn đề khiến đội bóng đánh rơi những điểm số quan trọng.

Phong độ đội khách Arsenal

Arsenal đang thể hiện phong độ ấn tượng tại Ngoại hạng Anh. Sau 10 vòng đấu, Pháo thủ giành chín chiến thắng, nhận một thất bại và chưa có trận hòa nào.

Trong những trận gần đây, Arsenal liên tiếp đánh bại Everton 2-0, Liverpool 1-0 và Hull City 1-0 tại Ngoại hạng Anh. Xen giữa là chiến thắng 2-1 trước Slavia Prague tại Champions League.

Điểm mạnh nổi bật của Arsenal nằm ở khả năng kiểm soát nhịp độ và tổ chức phòng ngự. Đội bóng không cần ghi quá nhiều bàn thắng để giành chiến thắng, bởi hệ thống phòng ngự thường xuyên hạn chế cơ hội của đối phương.t.

Lịch sử đối đầu Newcastle vs Arsenal

Lịch sử đối đầu Newcastle vs Arsenal chứng kiến những trận đấu khá cân bằng giữa Newcastle và Arsenal. Trong năm lần gặp nhau gần nhất trên mọi đấu trường, Arsenal giành ba chiến thắng, còn Newcastle thắng hai trận.

Đáng chú ý, Arsenal toàn thắng ba cuộc chạm trán gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, Newcastle từng đánh bại Pháo thủ ở cả hai lượt trận bán kết Cúp Liên đoàn năm 2025.

Những kết quả này cho thấy lợi thế tâm lý đang nghiêng về Arsenal, nhưng Newcastle vẫn có khả năng gây bất ngờ khi được thi đấu trên sân nhà.

Dự đoán tỷ số Newcastle vs Arsenal

Xét về phong độ, chất lượng đội hình và khả năng phòng ngự, Arsenal đang nắm nhiều lợi thế. Pháo thủ sở hữu thành tích ấn tượng và duy trì được sự ổn định trong những trận đấu quan trọng.

Newcastle nhiều khả năng sẽ tập trung phòng ngự, tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân và tận dụng các tình huống phản công. Tuy nhiên, việc xuyên thủng hàng phòng ngự Arsenal không phải nhiệm vụ dễ dàng.

Với khả năng kiểm soát thế trận tốt hơn, đội khách được kỳ vọng tạo ra khác biệt từ những tình huống phối hợp hoặc bóng cố định.

90phut dự đoán tỷ số Newcastle vs Arsenal: 0-2 FT.

Kết luận

Trận đấu Newcastle vs Arsenal ngày 22/11/2026 được đánh giá sẽ diễn ra quyết liệt khi 2 đội đều đặt mục tiêu giành điểm. Newcastle sở hữu lợi thế sân nhà, nhưng phong độ thiếu ổn định khiến họ gặp nhiều bất lợi.

Trong khi đó, Arsenal đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh với hàng phòng ngự chắc chắn và khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả. Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, Pháo thủ nhiều khả năng giành chiến thắng 2-0, qua đó củng cố vị trí số một trên bảng xếp hạng.